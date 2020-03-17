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Широков рассказал, как стать капитаном сборной России
Футбол России
  • Футбол России
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал качества, помогающие стать капитаном национальной команды.В источнике
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