НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Широков рассказал о чемпионском духе, который он передал «Спартаку»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» затронул тему своего ухода из московского «Спартака».В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Широков: я передал чемпионский дух «Спартаку»

Газета.Ru 15:15
alt

Широков: «Я вдохнул в Александра Жиркова чемпионский дух, который он передал „Спартаку“»

Бомбардир.ру 15:10
alt

Широков рассказал о чемпионском духе, который он передал «Спартаку»

Чемпионат 15:00
реклама
Главное
Новости