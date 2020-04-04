Широков рассказал о конфликте с Глушаковым на Евро-2016

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Широков рассказал о конфликте с хавбеком грозненского "Ахмата" Денисом Глушаковым на Евро-2016. В источнике