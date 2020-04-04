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Газета.RuГазета.Ru
Широков рассказал о конфликте с Глушаковым на Евро-2016
Sports.ru
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Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Широков рассказал о конфликте с хавбеком грозненского "Ахмата" Денисом Глушаковым на Евро-2016.В источнике
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Широков рассказал о конфликте с Глушаковым на Евро-2016

Газета.Ru 01:53
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Широков: Глушакова вся страна подкалывала, а он молодец

Чемпионат вчера в 14:58
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