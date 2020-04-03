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Широков считает Халка и Вагнера Лава лучшими легионерами в истории РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков назвал имена лучших легионеров в истории чемпионата России по футболу.В источнике
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Широков считает Халка и Вагнера Лава лучшими легионерами в истории РПЛ

Metaratings 15:48
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Роман Широков назвал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ

REGNUM 15:29
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Широков назвал Халка вторым легионером РПЛ после Вагнер Лава

Футбол России 14:50
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