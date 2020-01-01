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Широков: Слуцкий подумал, что это он вывел сборную России на Евро-2016, а не футболисты
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
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Подумал, что это он вывел сборную на Евро. Не люди, которые выходили на поле, а он, такой гений, пришёл и вывел.В источнике
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Широков: гений Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016, а не игроки

Metaratings 16:02
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Широков: Слуцкий подумал, что это он вывел сборную России на Евро-2016, а не футболисты

RT на русском 15:12
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Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория

ProstoProSport 14:46 
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