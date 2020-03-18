NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка ГагаринаУкраинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русскиИгрок «Спартака» Шюррле помещен на карантинНевесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью КриштиануТри английских клуба претендуют на ЧаловаГазета.RuШироков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКАODDS.ru5ODDS.ruSports.ruГазета.RuЕвро-футбол.руMetaratingsБывший футболист сборной России Роман Широков сделал выбор между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА, передает "Чемпионат.com".В источнике Комментировать3Подробнее о событии Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКАГазета.Ru 11:46Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКАЕвро-футбол.ру 11:15Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКАMetaratings 11:04рекламаГлавное«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка ГагаринаУкраинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русскиИгрок «Спартака» Шюррле помещен на карантинНевесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью КриштиануТри английских клуба претендуют на ЧаловаНовости