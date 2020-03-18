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Газета.RuГазета.Ru
Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Роман Широков сделал выбор между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА, передает "Чемпионат.com".В источнике
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Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКА

Газета.Ru 11:46
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Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКА

Евро-футбол.ру 11:15
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Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКА

Metaratings 11:04
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