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Широков сомневается, что Азмун перерос уровень РПЛ
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков считает, что форварду команды Сердару Азмуну пока рано уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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