НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил компании «Газпром» и «Лукойл», спонсирующие «Зенит» и «Спартак» соответственно.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Экс-игрок сборной России Широков сравнил «Спартак» и «Зенит»

ProstoProSport 01:47 
alt

Широков: говорят: «Газпром» — народные деньги. А «Лукойл» — это что? Федун и Алекперов не народные деньги тратят?

Футбол России 01:16
alt

Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»

Metaratings 01:10
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости