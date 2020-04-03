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Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России
Bookmaker-ratings.ru
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» выбрал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги.В источнике
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