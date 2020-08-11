Широкова отстранили от эфиров на «Матч ТВ» после нападения на судью

Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале "Матч ТВ", - написал Губерниев в Instagram. Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, какое наказание может грозить Широкову. В источнике