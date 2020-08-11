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Широкова отстранили от эфиров на «Матч ТВ» после нападения на судью
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Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале "Матч ТВ", - написал Губерниев в Instagram. Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, какое наказание может грозить Широкову.В источнике
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С чего всё начиналось
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Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
Sport24.ru 02:20 
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