Адвокат Мамаева готов защищать Широкова, если будет возбуждено дело

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о возможном наказании для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.