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Адвокат Мамаева готов защищать Широкова, если будет возбуждено дело
Футбол России
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о возможном наказании для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.В источнике
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С чего всё начиналось
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Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи во время матча любительских команд

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал инцидент, произошедший на любительском турнире, где бывший футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова.
Sport24.ru вчера в 14:04 
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