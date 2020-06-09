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Шишкин, Дьяков и еще 7 футболистов покинули систему «Спартака»
Евро-футбол.ру
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Московский «Спартак» попрощался с девятью футболистами, с которыми не будут подписаны новые контракты.В источнике
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Шишкин покинул «Спартак-2»

Sport.ru 12:59
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Шишкин, Дьяков и Самбу покинули «Спартак-2»

Sport24.ru 12:31 
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«Спартак» попрощался с девятью игроками, включая Шишкина и Дьякова

Футбол России 11:34
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