НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболуМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса за €7 млн«Ак Барс» оказался сильнее «Металлурга» в матче Кубка чемпионов КХЛЧемпионатШишкин: Глушаков посвежел, по глазам видно — хочет ещё играть в МосквеФутбол России1Футбол РоссииМожет, спокойная жизнь в Грозном помогла. Уже иначе выглядит, и по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Шишкин о Глушакове: «Посвежел, по глазам видно — хочет еще играть в Москве»Sports.ru вчера в 23:39Шишкин - о Глушакове: по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве. У него есть амбицииФутбол России вчера в 16:32Шишкин: Глушаков посвежел, по глазам видно — хочет ещё играть в МосквеЧемпионат вчера в 16:15рекламаГлавное«Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболуМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса за €7 млн«Ак Барс» оказался сильнее «Металлурга» в матче Кубка чемпионов КХЛНовости