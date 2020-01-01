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Шишкин: Глушаков посвежел, по глазам видно — хочет ещё играть в Москве
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Может, спокойная жизнь в Грозном помогла. Уже иначе выглядит, и по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве.В источнике
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«У одних был штраф $ 100-200, а у Веллитона – 3000-4000». Большое интервью с Шишкиным

Чемпионат 02:00
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Шишкин о Глушакове: «Посвежел, по глазам видно — хочет еще играть в Москве»

Sports.ru вчера в 23:39
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Шишкин - о Глушакове: по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве. У него есть амбиции

Футбол России вчера в 16:32
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