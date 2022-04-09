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Шишкин вспомнил эпизод с собакой на матче ЦСКА — «Спартак» в 2007 году
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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин вспомнил о забавном эпизоде с собакой на матче со столичным ЦСКА в 2007 году.В источнике
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Вагнер Лав вспомнил о выбежавшей на поле в матче со «Спартаком» собаке

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Шишкин вспомнил эпизод с собакой на матче ЦСКА — «Спартак» в 2007 году

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