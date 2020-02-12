Школа в Калтане не получала выплат за Головина
Детско-юношеская спортивная школа в городе Калтан Кемеровской области не получила солидарных выплат после перехода полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в "Монако", заявил детский тренер футболиста Виталий Ожигов.В источнике
С чего всё начиналось
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Sportbox.RU вчера в 16:45
Матч ТВ 12 февраля в 13:12