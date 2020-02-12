Воспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрока
Школе в Кемеровской области, которая воспитала футболиста Александра Головина, не отправили деньги за трансфер игрока в «Монако». Выплаты она должна была получить от французского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Спорт-Экспресс вчера в 11:55
РИА Новости вчера в 10:06