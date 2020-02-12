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Rostov gazetaRostov gazeta
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
КМВ Новости
  • Деловое.ТВ0:46
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».В источнике
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С чего всё начиналось
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В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
РИА Новости вчера в 03:41
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«Монако» переведет деньги ДЮСШ Головина после получения необходимых документов

Матч ТВ 13:12
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«Монако» переведет деньги ДЮСШ Головина после получения необходимых документов

Sportbox.RU 13:12
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Михаил Прокопец: «Странно, что бедную школу не интересуют миллионы рублей за Головина»

Спорт-Экспресс вчера в 11:55
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