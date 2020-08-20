Шкурин может покинуть ЦСКА и перейти в «Химки» на правах аренды
Напомним, что белорусский форвард перешел в стан красно-синих зимой 2020 года. Игрок провел за команду Гончаренко шесть матчей и забил один гол. Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол перейдет в турецкий футбольный клуб «Анкарагюджю».В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, опроверг информацию, что армейцы могут отдать 21-летнего игрока в аренду в «Химки».