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Шкурин может покинуть ЦСКА и перейти в «Химки» на правах аренды
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Напомним, что белорусский форвард перешел в стан красно-синих зимой 2020 года. Игрок провел за команду Гончаренко шесть матчей и забил один гол. Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол перейдет в турецкий футбольный клуб «Анкарагюджю».В источнике
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С чего всё начиналось
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Агент Шкурина опроверг информацию о переходе форварда в «Химки» на правах аренды: «Это исключено»

Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, опроверг информацию, что армейцы могут отдать 21-летнего игрока в аренду в «Химки».
Sport24.ru 04:26 
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«Чемпионат»: «Химки» рассматривают вариант с арендой Шкурина

Матч ТВ 04:35
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Агент Шкурина опроверг информацию о переходе форварда в «Химки» на правах аренды: «Это исключено»

Sport24.ru 04:26 
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Агент Шкурина опроверг слухи об уходе игрока в «Химки»

Metaratings 05:16
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