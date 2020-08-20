Шкурин может покинуть ЦСКА и перейти в «Химки» на правах аренды
Форвард ЦСКА Илья Шкурин может перейти в «Химки». Как сообщает источник, подмосковный клуб рассматривает возможность аренды футболиста. Отмечается, на данный момент переговоры проходят на начальной стадии.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» рассматривают вариант с арендой игрока ЦСКА нападающего Ильи Шкурина. Переговоры находятся на начальной стадии. 21-летний Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно.