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Шкурин может покинуть ЦСКА и перейти в «Химки» на правах аренды
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Форвард ЦСКА Илья Шкурин может перейти в «Химки». Как сообщает источник, подмосковный клуб рассматривает возможность аренды футболиста. Отмечается, на данный момент переговоры проходят на начальной стадии.В источнике
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С чего всё начиналось
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Илья Шкурин может перейти в «Химки» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» рассматривают вариант с арендой игрока ЦСКА нападающего Ильи Шкурина. Переговоры находятся на начальной стадии. 21-летний Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
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