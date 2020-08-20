Шкурин может покинуть ЦСКА и перейти в «Химки» на правах аренды

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Форвард ЦСКА Илья Шкурин может перейти в «Химки». Как сообщает источник, подмосковный клуб рассматривает возможность аренды футболиста. Отмечается, на данный момент переговоры проходят на начальной стадии. В источнике