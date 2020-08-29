Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин уведомил Белорусскую федерацию футбола (БФФ) о том, что не будет приезжать в национальную команду страны до смены власти в государстве. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на председателя БФФ Владимира Базанова.