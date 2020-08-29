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Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии
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Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин уведомил Белорусскую федерацию футбола (БФФ) о том, что не будет приезжать в национальную команду страны до смены власти в государстве. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на председателя БФФ Владимира Базанова.В источнике
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С чего всё начиналось
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Глава АБФФ на провластном митинге: «Я уверен в 80% Лукашенко, протесты меньшинства затухают»

На провластном митинге спортсменов, который проходит возле «Минск-Арены», мы поговорили с главой АБФФ Владимиром Базановым. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY По его словам, он уверен в победе Лукашенко на выборах и тех 80%, которые озвучил ЦИК.
TUT.BY вчера в 12:21
Подробнее о событии
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Белорусский футболист ЦСКА отказался приезжать на родину из-за Лукашенко

РБК спорт 07:16
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Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии

RT на русском 06:06
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Форвард ЦСКА отказался приезжать в Белоруссию

РИА Новости 05:58
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