Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии
Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин уведомил Белорусскую федерацию футбола (БФФ) о том, что не будет приезжать в национальную команду страны до смены власти в государстве. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на председателя БФФ Владимира Базанова.В источнике
С чего всё начиналось
На провластном митинге спортсменов, который проходит возле «Минск-Арены», мы поговорили с главой АБФФ Владимиром Базановым. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY По его словам, он уверен в победе Лукашенко на выборах и тех 80%, которые озвучил ЦИК.