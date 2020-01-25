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Шкурин выйдет в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с ЛАСК
Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК.В источнике
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Шкурин попал в стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с ЛАСКом

Чемпионат 05:16
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ЦСКА — ЛАСК. Шкурин начнет матч в стартовом составе

Sport24.ru 05:14 
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ЦСКА объявил стартовый состав на матч с австрийским клубом ЛАСК

Футбол на Куличках 05:13
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