Шмурнов извинился за комментарии во время матча «Спартака» и «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов принес извинения за эмоции во время игры первого тура между «Спартаком» и «Сочи». Об этом он написал в своем Twitter.