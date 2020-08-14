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Шмурнов извинился за комментарии во время матча «Спартака» и «Сочи»
Футбол России
  • Футбол России
  • LiveResult.Ru
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов принес извинения за эмоции во время игры первого тура между «Спартаком» и «Сочи». Об этом он написал в своем Twitter.В источнике
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