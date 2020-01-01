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Шомуродов может продолжить карьеру в «Дженоа»
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Игрок «Ростова» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Дженоа». Об этом в своем Twitter написал журналист Джанлуиджи Лонгари. По его словам, клубы уже ведут переговоры.В источнике
Подробнее о событии
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Источник: «Дженоа» интересуется Шомуродовым

Спорт-Экспресс 03:10
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Шомуродов близок к переходу из «Ростова» в «Дженоа» за 8 млн евро (Sport Italia)

Sports.ru 02:57
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Шомуродов может перебраться в «Дженоа». Клуб ведёт переговоры

Sport.ru 02:44
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