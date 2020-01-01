Шомуродов может продолжить карьеру в «Дженоа»

Игрок «Ростова» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Дженоа». Об этом в своем Twitter написал журналист Джанлуиджи Лонгари. По его словам, клубы уже ведут переговоры.