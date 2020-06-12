Шоу: «Рэшфорд может выиграть в будущем „Золотой мяч“»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о перспективах своего одноклубника Маркуса Рэшфорда в борьбе за «Золотой мяч».