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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шоу: «Рэшфорд может выиграть в будущем „Золотой мяч“»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о перспективах своего одноклубника Маркуса Рэшфорда в борьбе за «Золотой мяч».В источнике
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Шоу: «Рэшфорд может выиграть в будущем „Золотой мяч“»

Евро-футбол.ру 01:08
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Защитник «МЮ»: Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Газета.Ru вчера в 20:00
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Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Чемпионат вчера в 19:33
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