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Шоу не поможет «МЮ» в матче с «Челси» в полуфинале Кубка Англии
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит полуфинальный матч Кубка Англии с "Челси". Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.В источнике
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