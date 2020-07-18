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Шоу не поможет «МЮ» в матче с «Челси» в полуфинале Кубка Англии
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит полуфинальный матч Кубка Англии с "Челси". Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.В источнике
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Люк Шоу не поможет «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси»

Sport24.ru 07:45 
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Защитник «МЮ» Шоу пропустит полуфинальный матч Кубка Англии с «Челси»

РИА Новости 07:02
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу не сыграет в полуфинале Кубка Англии против «Челси»

Спорт-Экспресс 06:14
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