Шоу не поможет «МЮ» в матче с «Челси» в полуфинале Кубка Англии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит полуфинальный матч Кубка Англии с "Челси". Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер. В источнике