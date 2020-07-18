Шоу не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травмированных перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с «Челси», который состоится завтра, 19 июля. В источнике