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Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.В источнике
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Антон Шунин: Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова

Bookmaker-ratings.ru 16:59
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Шунин: наша задача - попасть в групповой раунд Лиги Европы. Мы можем

Футбол России 16:55
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Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы

Metaratings 16:26
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