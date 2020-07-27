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Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
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  • RT на русском
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.В источнике
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Эксперт: «Динамо» ждет сложный путь в ЛЕ, если будут клубы из топ‑лиг

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Шунин рассказал о цели «Динамо» на Лигу Европы

RT на русском вчера в 18:48
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Антон Шунин: Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
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