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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Шунин сообщил о рождении дочери
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что его жена Евгения родила дочь.В источнике
Антон Шунин
российский футболист
22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье! Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо.
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У Шунина родилась дочь

Sports.ru 15:59
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У вратаря «Динамо» Антона Шунина и его жены родилась дочь

РИА Новости 15:41
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У Шунина и его жены-модели родилась дочь

Sport24.ru 15:37 
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