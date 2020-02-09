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Швеция разгромила Россию в матче Евротура
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В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3. Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.В источнике
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Швеция — Финляндия: третья победа скандинавов?

Все про Спорт ру 17:55
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Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура, пропустив пять шайб

Vprognoze.ru 15:22
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Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура в Стокгольме

Sport.ru 13:00
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