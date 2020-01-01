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Швейцария — Германия. Видеотрансляция, смотреть онлайн
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Немцы ранее сыграли вничью с испанцами (1:1). Команда Швейцарии проиграла сборной Украины со счетом 1:2.В источнике
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Испания — Украина. Видеотрансляция, смотреть онлайн

BetOn 13:22
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