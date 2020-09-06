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Швейцария — Германия. Видеотрансляция, смотреть онлайн
FootballHD
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Сегодня, 6 сентября, пройдут очередные матчи Лиги наций УЕФА. Сборная Швейцарии примет команду Германии. Матч начнется в 21:45 по Москве.В источнике
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Испания — Украина. Видеотрансляция, смотреть онлайн

BetOn 13:22
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