«Спартак» не выкупит Андре Шюррле из «Боруссии»

Издание Bild сообщает, что полузащитник больше не вернется в Москву. В сезоне 2019/2020 Андре Шюррле провел в составе «Спартака» 18 игр, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Весной 2020 года полузащитник не выступал за «красно-белых» из-за травмы стопы.