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«Спартак» не выкупит Андре Шюррле из «Боруссии»
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Издание Bild сообщает, что полузащитник больше не вернется в Москву. В сезоне 2019/2020 Андре Шюррле провел в составе «Спартака» 18 игр, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Весной 2020 года полузащитник не выступал за «красно-белых» из-за травмы стопы.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил о том, что в нынешней ситуации красно-белые не будут использовать опцию выкупа Шюррле.
Российская газета вчера в 14:17
Подробнее о событии
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3 миллиона за бледного чемпиона. «Спартак» — как турбюро для Шюррле

Чемпионат 14:00
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Шюррле не собирается возвращаться в «Спартак» для завершения сезона

Футбол России 12:03
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Агент Шюррле заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии

RT на русском 14:02
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