НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Шюррле больше не сыграет за «Спартак»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Советский спорт
  • Евро-футбол.ру
  • Гол.ру
  • RT на русском
  • Sport24.ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • Тульский футбол
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • LiveSport.ru
  • Экспресс газета
  • Нева Спорт
  • Soccer.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ТагилСити.ру
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
  • Олимпиада Токио 2020
  • Спорт уик-энд
Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле не будет возвращаться в "Спартак", за который выступал на правах аренды в этом сезоне. Это решение связано с эпидемией коронавируса, из-за которой футбольные матчи в России приостановлены минимум до конца мая.В источнике
19
С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил о том, что в нынешней ситуации красно-белые не будут использовать опцию выкупа Шюррле.
Российская газета 17 апреля в 14:17
Подробнее о событии
alt

Шюррле в следующем году хочет быть рядом с семьей

Спорт-Экспресс вчера в 19:44
alt

Агент Шюррле: в следующем году Андре хочет быть со своей семьёй

Чемпионат вчера в 17:36
alt

7 европейских звезд, которые провалились в России. Шюррле — далеко не первый

Sport24.ru вчера в 12:30 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости