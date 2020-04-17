Шюррле больше не сыграет за «Спартак»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле не будет возвращаться в "Спартак", за который выступал на правах аренды в этом сезоне. Это решение связано с эпидемией коронавируса, из-за которой футбольные матчи в России приостановлены минимум до конца мая.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил о том, что в нынешней ситуации красно-белые не будут использовать опцию выкупа Шюррле.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44