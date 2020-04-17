Шюррле больше не сыграет за «Спартак»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле не будет возвращаться в "Спартак", за который выступал на правах аренды в этом сезоне. Это решение связано с эпидемией коронавируса, из-за которой футбольные матчи в России приостановлены минимум до конца мая.