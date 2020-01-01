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Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.В источнике
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Шюррле не хочет воспитывать дочь по FaceTime

ProstoProSport 05:35
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«Я не хочу растить свою дочь через FaceTime». Шюррле скучает по семье в Германии

Матч ТВ 04:20
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Андре Шюррле: «Стараюсь бывать в Берлине 1-2 дня в неделю. Не хочу видеть дочь только через FaceTime»

Sports.ru 04:13
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