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Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете
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Немецкая газета Bild сообщает о том, что полузащитник Спартака Андре Шюррле помог организовать частный авиарейс для главного тренера команды Доменико Тедеско.В источнике
Подробнее о событии
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Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете

Советский спорт 10:16
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СМИ: Шюррле отправил частный самолет, чтобы вывезти Тедеско и игроков «Спартака» из России

Матч ТВ 09:45
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Шюррле организовал для Тедеско и европейских легионеров «Спартака» частный перелет в Берлин

Sport24.ru 09:38 
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