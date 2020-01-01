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Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин
Metaratings
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  • Газета.Ru
«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram. Германия входит в перечень стран, по прибытии из которых необходимо пройти двухнедельный карантин в связи с мировой пандемией коронавируса.В источнике
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Андре Шюррле: Возвращаюсь в Москву

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