Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин

«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram. Германия входит в перечень стран, по прибытии из которых необходимо пройти двухнедельный карантин в связи с мировой пандемией коронавируса.