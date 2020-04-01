Шюррле прогулялся с женой и дочерью в Германии во время карантина

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в инстаграме опубликовал фотографию, на котором он с супругой и дочерью совершает прогулку по улице в Германии во время карантина. В источнике