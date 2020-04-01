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Шюррле прогулялся с женой и дочерью в Германии во время карантина
Спорт-Экспресс
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в инстаграме опубликовал фотографию, на котором он с супругой и дочерью совершает прогулку по улице в Германии во время карантина.В источнике
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Шюррле прогулялся с женой и дочерью в Германии во время карантина

Sport24.ru 14:19 
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Шюррле нарушил карантин, прогулявшись с женой и ребенком

Матч ТВ 12:50
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Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж

Soccernews.ru 12:12
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