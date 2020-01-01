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Шюррле заявил, что его травма оказалась тяжелее, чем предполагалось
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  • Евро-футбол.ру
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  • Газета.Ru
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле сообщил, что его травма носит более тяжёлый характер, чем это изначально предполагалось.В источнике
Подробнее о событии
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Андре Шюррле: «Травма серьезнее, чем ожидалось. Я рад, что „Спартак“ хорошо сыграл и победил»

Sports.ru 18:16
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Шюррле заявил, что его травма оказалась тяжелее, чем предполагалось

RT на русском 16:59
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«Моя травма голеностопа оказалась более серьезной, чем ожидалось». Шюррле сообщил о затягивании процесса восстановления

Матч ТВ 16:53
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