НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Шюррле заявил, что его травма оказалась тяжелее, чем предполагалось
RT на русском
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле сообщил, что его травма носит более тяжёлый характер, чем это изначально предполагалось.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Восстановление Лилларда после травмы затягивается

Спорт-Экспресс 04:46
alt

Андре Шюррле: «Травма серьезнее, чем ожидалось. Я рад, что „Спартак“ хорошо сыграл и победил»

Sports.ru вчера в 18:16
alt

Шюррле заявил, что его травма оказалась тяжелее, чем предполагалось

RT на русском вчера в 16:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости