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«СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью в матче ФНЛ
Хабаровские вести
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«СКА-Хабаровск» и «Балтика» не смогли выявить победителя в матче 10-го тура ФНЛ – 0:0. После сегодняшней игры калининградский клуб набрал 18 очков и вышел на четвертое место.В источнике
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Матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика» завершился нулевой ничьей

Чемпионат 03:11
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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Балтикой»

Спорт-Экспресс 03:11
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«СКА-Хабаровск» и «Балтика» разошлись миром

Матч ТВ 02:55
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