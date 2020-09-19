«СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью в матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» и «Балтика» не смогли выявить победителя в матче 10-го тура ФНЛ – 0:0. После сегодняшней игры калининградский клуб набрал 18 очков и вышел на четвертое место.