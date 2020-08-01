«Алания» проиграла «СКА-Хабаровск» в 1-м туре ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл «Аланию» в матче 1-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила в Грозном на домашнем стадионе «Ахмата» и завершилась со счетом 4:2 в пользу дальневосточного клуба.