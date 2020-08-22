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«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» благодаря голу Баркова
TV Губерния
  • КП - Хабаровск0:28
Матч 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Факел» завершился победой хозяев со счетом 1:0. В их составе отличился Дмитрий Барков.В источнике
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» на своем поле

Спорт-Экспресс 03:06
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Бесчастных — об игре со «СКА-Хабаровск» в Кубке России: «У „Факела“ будут реваншистские настроения»

Sport24.ru 04:59 
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«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом переиграл «Факел»

Матч ТВ 02:55
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