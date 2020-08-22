«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» благодаря голу Баркова

Матч 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Факел» завершился победой хозяев со счетом 1:0. В их составе отличился Дмитрий Барков.