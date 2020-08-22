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«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» в матче ФНЛ
Хабаровские вести
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В субботу, 22 августа футболисты «СКА-Хабаровска» нанесли поражение игрокам «Факела» в домашнем матче пятого тура ФНЛ.В источнике
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» на своем поле

Спорт-Экспресс 03:06
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«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом переиграл «Факел»

Матч ТВ 02:55
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» в 5-м туре ФНЛ

Sport24.ru 02:59 
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