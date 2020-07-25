«СКА-Хабаровск» первый матч в новом сезоне ФНЛ сыграет 1 августа

Утверждены состав участников и календарь Олимп-Первенства ФНЛ 2020—2021, которое стартует на следующей неделе. В новом сезоне в лиге сыграют 22 команды.