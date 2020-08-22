НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОлейник поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона BellatorАгент Карраскаля: есть ощущение, что сделка по переходу Хорхе в ЦСКА может быть близка«Севилья» победила «Интер» и выиграла Лигу Европы«Ростов» намекнул на возвращение Полоза«Урал» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата РоссииСоветский спорт«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» благодаря голу БарковаTV Губерния111КП - Хабаровск0:28Матч 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Факел» завершился победой хозяев со счетом 1:0. В их составе отличился Дмитрий Барков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» на своем полеСпорт-Экспресс 03:06Бесчастных — об игре со «СКА-Хабаровск» в Кубке России: «У „Факела“ будут реваншистские настроения»Sport24.ru 04:59 «СКА-Хабаровск» с минимальным счетом переиграл «Факел»Матч ТВ 02:55рекламаГлавноеОлейник поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона BellatorАгент Карраскаля: есть ощущение, что сделка по переходу Хорхе в ЦСКА может быть близка«Севилья» победила «Интер» и выиграла Лигу Европы«Ростов» намекнул на возвращение Полоза«Урал» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата РоссииНовости